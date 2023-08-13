EMU3000型列車9月起將替駛南迴線及北迴線共5列次普悠瑪列車，今晨於樹林調車站卻發生首起塗鴉毀車廂事件，命運多舛。（蕭嘉蕙攝）

台鐵「最美自強號」EMU3000型城際列車，上路以來屢遭抱怨車廂座椅硬梆梆、椅背不符人體工學，立委督促改善尚未見成效，9月起又將接替5列次普悠瑪列車，投入南迴線及北迴線營運，今晨在樹林調車站更發生首起塗鴉毀車廂事件，命運多舛。

1列停放於台北樹林調車場EMU3000型自強號列車，13日清晨4點遭不明人士噴漆塗鴉。據了解，該列車財產登記於台東機務段，台鐵局已通報鐵路警察處理，將儘速進行除漆、復舊等工作，後續也將依法追究責任並求償。

台鐵局採購50列EMU3000型城際列車優先投入東部幹線提升運能，車體美學設計被讚許為「最美自強號」，但台東民眾實際乘坐後卻評價「中看不中用」，陳姓民眾表示，車廂座椅薄且垂直成L型，不符合人體工學，從台東到高雄2個多小時車程「腰酸背痛」。

對此，立委劉櫂豪、魯明哲都曾向台鐵局督促改善，但成效不如預期。近期台鐵局完成3個編組交車驗車程序，預計9月1日起替駛南迴線及北迴線共5列次普悠瑪列車，替換後每列次可增加153個座位數。