中央氣象局持續發布中度颱風卡努海上陸上颱風警報，根據最新資料，颱風過去3小時強度稍減弱，移動速度稍微加快一點，暴風圈正逐漸進入臺灣北部近海及東北部近海，對新北、臺北、基隆及宜蘭將構成威脅。颱風外圍環流影響，氣象局對北北基等台灣西部11縣市發布大雨特報。氣象局表示，周四晚間到周五早上，是降雨最明顯的時刻。至於卡努未來路徑仍有不確定性，今明兩天緩慢抵達台灣東北方，滯留打轉後，在周五將受高壓導引將往東北方向移動。

中颱卡努來了！移動加快強度略減 11縣市凌晨大雨特報。(圖/氣象局)

目前颱風的中心位置在臺北的東北東方約380公里之海面上，以每小時9轉6公里速度，向西北西轉東北進行，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑100公里。預測明(4日)凌晨2時的中心位置在臺北的東北方約330公里之海面上。

颱風過去3小時強度稍減弱，目前中心在臺北東北東方海面，向西北西轉東北移動，其暴風圈正逐漸進入臺灣北部近海及東北部近海，對新北、臺北、基隆及宜蘭將構成威脅。

陸上警戒區域：新北、臺北、基隆、宜蘭應嚴加戒備。

海上警戒區域：臺灣北部海面、臺灣東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

今(3)日臺灣北部海面、東半部海面及巴士海峽風浪明顯偏大，尤其基隆北海岸及宜蘭沿海易有5米以上浪高，臺灣附近其他海面風浪亦逐漸增大；基隆北海岸、北部、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，請避免前往海邊活動。

氣象局發布大雨特報。颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(3)日北部、南投地區及中部山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

陸上強風特報：今(3)日基隆北海岸、東北角(含宜蘭頭城鎮)、蘭嶼、綠島將有10至11級強陣風，新北、桃園、恆春半島沿海空曠地區將有9至10級強陣風，大臺北地區、新竹、宜蘭、屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，請注意。

適逢大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

今(3)日東部及東南部地區有焚風發生的機率，請注意。