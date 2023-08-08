三貂嶺隧道採人流管制，常讓觀光客大排長龍等候進入遊賞。（新北市觀旅局提供／張志康新北傳真）

為避免民眾長時間排隊，也兼顧生態與觀光的平衡，新北市觀光旅遊局8日宣布，自8月29日起，瑞芳、雙溪交界的三貂嶺生態友善隧道將全面採預約制，歡迎民眾上網預約安排。

新北市觀光旅遊局表示，「三貂嶺生態友善隧道」為舊時宜蘭線鐵路隧道，歷經30多年封閉重新「打開」，三貂嶺隧道保有原來豐富的自然景觀，如兩側出現經過時間累積形成的特殊鐘乳石景觀；而隧道內溪水淙淙，潮濕陰涼的環境也吸引臺灣葉鼻蝠成群棲息於隧道，形成一個靜謐卻充滿生命力的隧道。

新北觀旅局指出，為維護生態環境，減少因開放觀光，遊客對環境的過度干擾和影響生物棲息，目前隧道內採人流管制120人，達到維持生態環境及遊客人數的平衡，但當隧道內超過120人時，遊客則需長時間於隧道外排隊等候入場。

經綜合考量，新北觀旅局決定，在兼顧生態環境保存及永續經營，為提高旅遊服務品質，避免遊客久候並方便遊客行程規畫及預約報到率，自8月29日起採行平假日全面預約制（每周一休園），參訪民眾需先於「三貂嶺生態友善隧道」官網進行網路預約，每日8梯次，每梯次開放160人，每日總預約參觀人次上限1280人，遊客依預約時段參訪隧道。

另外市府目前已增派人力於隧道內蝙蝠棲息區的兩端加強自行車牽行及保持安靜等事項宣導，後續也會持續監測隧道生態環境進行滾動式調整，以提供更全面性的入場規畫。