112學年度四技二專聯合登記分發錄取結果10日出爐，全國共67所科技院校參與招生，新北市錄取率高達98.1％，優於全國錄取率96.5％，較去年97.6％更進步，其中公立高中職錄取率更創高峰達98.5％。

教育局表示，新北市參加本次登記分發共1508人，放榜錄取1479人。錄取國立台灣科技大學的新北高工電機科丹珍偉森表示，因父母皆是外國人，不了解台灣升學體制，因此養成獨立自主的性格，自己做生涯規畫。高一的磨合期曾因挫敗感抗拒課業，卻始終對電學保持熱忱，十分感謝學校老師的指導，幫助自己一層層穩固電學的底子，因而獲得好成績分發至第一志願。

錄取國立台中科技大學的三重商工機械製圖科生吳恩澤表示，自己的學習道路並非一帆風順，但其始終堅持不懈，很感謝學校老師不厭其煩解釋課本知識和引導解題思路。他也表示因有感國際化的重要性，特別參加新北市國際產業見學及教育體驗「臺德智能機電國際交流」活動，赴德國姐妹校交流兩周，拓展國際視野、豐富技能訓練體驗，他期許自己大學四年更加精進專業技術的學習和持續拓展國際視野，為社會貢獻所長。

錄取國立台北商業大學創意科技與產品設計系的復興商工美工科畢業生黃譯欣表示，因家庭環境能給予的協助不多，所以自己總是很努力學習。很感謝學校老師的用心教導與幫助，學校的課程安排也使其受益良多，且對考試以及升學很有幫助，學校還會定期舉辦展覽或作業展，讓學習成果能夠展示。很感謝老師及父母的用心指導及養育，讓自己順利就讀喜愛的科系。