新北市五股有一家4口在今(19)日下午2時許開車出門，沒想到行經壟鉤路時駕駛疑似沒注意到路邊石墩，不慎撞上後當場翻車，造成車上3人受輕傷，後續已救出送往醫院治療，詳細肇事原因仍有待警方釐清。

據了解，當時42歲林姓男子駕車，載著另3名乘客下山，結果疑似未注意路邊的石墩，不慎撞上使整輛車側翻倒在馬路上，所幸車速不快，車內3名乘客僅受到擦挫傷，警消獲報趕抵現場後，立即將傷者送醫。

全案不涉及酒駕，詳細肇事原因仍有待警方釐清。