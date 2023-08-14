在地里長對侯友宜頻喊「總統好」。（王揚傑攝）

侯友宜主持三峽長福橋改建工程開工動土典禮。（王揚傑攝）

侯友宜主持三峽長福橋改建工程開工動土典禮。（王揚傑攝）

「三峽河長福橋改建工程暨周邊環境營造」今（14）日舉行開工動土典禮，由新北市長侯友宜主持，總經費約9.19億元，由水利署補助4.5億元，新北市府自籌款4.69億元，預計2026年初完工，新橋橋寬達25m，提供寬廣的通行空間，周邊環境打造無障礙通行空間，串聯新建的右岸賞獅及時光漫步堤頂步道，同時改善左岸秀川柳堤步道，提高觀光遊憩品質。

侯友宜今至三峽主持長福橋改建工程動土典禮，事前先到三峽祖師廟參拜，祈求工程順利，廟方則祝侯友宜總統大選高票當選，在地里長也頻喊「總統好」。

侯友宜致詞時表示，長福橋大家等了很久，總算有個好的結果，新的長福橋是鋼構的雙拱橋，就像三峽鳶山老鷹在展翅翱翔，舊橋寬15公尺，改建後新橋寬25公尺，提供寬廣的通行空間，滿足觀光人潮眾多時的使用需求。

水利局長宋德仁表示，長福橋改建將提高梁底高程、原2處落墩改為1處落墩，加上橋台配合退縮，可增加18％的通水斷面。除了橋梁改建外，同時改善周邊環境，打造以人為本無障礙通行空間，串聯新建的右岸賞獅及時光漫步堤頂步道，同時改善左岸秀川柳堤步道，以及打造八張河岸草坡地景增添趣味性。

水利局指出，三峽河於2012年蘇拉颱風及2015年蘇迪勒颱風曾發生溢堤情形，長福橋墩柱基座出現裸露，經經濟部水利署2019年辦理三峽河治理檢討計畫，檢核長福橋梁底高度不足，列為優先改建橋梁。遂與在地議員、里長及居民積極溝通協調，共辦理5場大型地方說明會議，里長會勘討論達15次，達成地方改建共識。

水利局表示，長福橋改建預計2026年初完工，分為2階段施工，第1階段辦理主橋改建、左岸清水街牽引道及清水橋拓寬，主橋封閉施作大約500日曆天，屆時將引導民眾往安溪路、三峽拱橋及清水街至三峽老街；第2階段辦理右岸堤頂步道新建工程，安溪路段配合部分封閉，提醒民眾可善用既有替代道路及搭乘大眾運輸。