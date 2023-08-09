為保障用路人安全，依據道路交通管理處罰條例規定車輛「不停讓行人」，可處最高6000元罰鍰。若因而肇事致人死傷也有加重處罰的規定。據新北市警局統計，自6月30日至8月7日，車輛違規不停讓行人遭舉發案件總共有4959件，相比去年同期增加了3408件；針對行人違規2251件，相比去年同期也增加了183件。

今年1月開始至今，涉及行人傷亡的交通事故總計9人死亡、1534人受傷，比去年同期減少11人死亡、118人受傷。駕駛人路權觀念相較之下已有提升。新北市交通大隊持續強力執法、宣導，並加強見警率及攔舉率，不只派出員警於易肇事路口加強攔停舉發，也設置科技執法設備，防治違規行為。

新北市交通警察大隊分隊長林昱昕表示，員警針對車潮多、易肇事路口加強執法，民眾也可以向警方陳情哪些路口經常有違規情形，警方也會加派員警於當地加強巡邏。

不只駕駛人，行人也應遵守交通規則，新北交大呼籲行人，穿越道路時應快步通過、注意來車，也不要追趕嬉戲或是滑手機，並提醒民眾按壓「行人觸動號誌」，以維護交通安全。

新北市交大提醒家長應教導學童正確用路觀念，走路或騎腳踏車應靠邊，穿越馬路也要提高警覺。林昱昕表示，學校於學期間除了會有義交協助指揮交通、保障學童交通安全，也會另外指派員警到附近加強巡邏。他也表示，行人若因嬉鬧、滑手機等行為，導致交通阻塞，員警也將依法舉發違規行人，並呼籲駕駛人及行人遵守交通規則，達到「遵守路權，你我安全」的最終目的。