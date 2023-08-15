移民署新北服務站舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導教程」，幫助新住民融入台灣多元社會（移民署提供）

移民署北區事務大隊新北市服務站8日至新北市雙溪區魚行市民活動中心舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導教程」。邀請來自泰國，在台灣生活超過30年的李拉雀薇女士，分享她來台後如何適應本地環境。以「泰國文化」為主題教現場民眾跳起泰國傳統舞蹈及製作傳統點心，吸引其他來自泰國、越南及中國大陸等10多名新住民家庭共襄盛舉。

李拉雀薇來自泰國東北，在大學時期與派駐泰國的先生相識相戀，婚後在台灣生活逾30多年。她克服初來台灣時的生活及飲食文化衝擊，積極利用時間學習中文，還考取許多證照，更成為新北市社會局新住民通譯志工培訓人才。她還在國小擔任泰語母語教師，融入社會還曾獲得新北市106年度模範母親。

李拉雀薇介紹泰國傳統服飾、節目及美食，還播放傳統舞蹈影片，和其他泰國籍新住民現場示範，和其他民眾一起跳舞同樂。她還教大家如何製作泰式點心「椰子球」，引來一片讚聲。

她先將蝶豆花和香蘭葉打成汁，加入糯米粉揉成麵糰，包入充滿香氣的椰子絲，搓成一顆一顆圓球狀，再放進加入香蘭葉的滾水煮沸。起鍋後外皮再滾上一層椰子絲即可享用。因為蝶豆花跟香蘭葉的天然染色，椰子球呈淺藍及淺綠色，看起來相當美味，融合椰子與香蘭葉的淡淡香味，口感清爽。

新北市服務站林財榮主任表示，服務站透過舉辦家庭教育課程，讓新住民及新二代瞭解台灣的多元社會及異國家庭背景的特色，協助他們融入台灣生活，建立美滿家庭。

移民署今年6月至10月間委託典通股份有限公司辦理「112年新住民生活需求調查」，訪員實地訪問時佩戴識別證及攜帶公文證明文件，遵守個人資料保護法相關規定。期間蒐集之資料僅供統計分析，研究成果將幫助政府推動各項新住民服務措施，呼籲新住民朋友配合調查訪問，表達生活需求內容，以做為未來政府政策規劃參考。