新北市汐止警分局今（21）日清晨5時許獲報，汐止康寧街有自小客車衝撞停車格內清潔隊資源回收車，員警到場時卻未見肇事駕駛在場，警方調閱車籍資料及監視器，查出27歲彭姓男子涉嫌肇事逃逸，上午通知彭男到案，依法開單告發。

彭男到案後表示，凌晨4時許他駕車沿康寧街往汐萬路一段方向直行，因前車減速右轉，為閃避前車緊急煞車，車輛失控發生事故，因為一時緊張，所以沒有報案就離開現場。

警方製作筆錄後，以違反《道路交通管理處罰條例》對彭男開單告發。