國民黨總統參選人侯友宜今承諾，將在總統第一任期內完成核一、核二、核三安全延役，重新運轉，也要推動核四安全重啟。民進黨立委賴品妤直言，侯友宜過去說一定要讓核一、核二準時除役，而核一早已進入除役工程、陸續拆除關鍵發電設施，這個電廠根本不可能再發電，「請問侯友宜，重啟個屁！他都在一本正經講幹話。」

賴品妤直言，核一廠乾儲設施2013年就完成，台電13次送出申請卻都被新北市府卡關，法院也判決台電勝訴，核二廠也進入除役工程，台電2015年向新北市府申請廢水污染薛減計畫，新北市府始終沒有同意，導致乾儲場無法興建，核廢料沒有地方放置、反應爐無法更換燃料，甚至造成提早半年停機。

民進黨團幹事長劉世芳表示，侯友宜2016年表示一定要讓核一、核二準時除役，2019年說重啟核四假議題，2021年說核廢料不解決如何重啟核電，侯友宜2023年5月開始大轉彎，提到非核家園是最大騙局、核能絕對是能源選項。請問2019年的侯友宜跟2023年之後的侯友宜，哪個才是侯友宜？究竟哪個能源政策是他心中的能源政策？

民進黨立委洪申翰指出，侯友宜把核能當作爭取深藍支持的投名狀，已經下定決心被深藍基本盤綁架，更背叛過去他宣稱要保護的新北市民、決定要重回馬英九9.2％老路。