受卡努颱風影響，北北基宜等4縣市今（3）日停班停課，台北一名男子表示，今凌晨看氣象局雨量累積圖，發現整個台灣幾乎沒有降雨，猶如一顆「白番薯」，認為北北基根本不該放颱風假，他大酸「希望周五也能再放一天，讓北部人賺個連假」，貼文吸引網友留言，不少人勸他不要多管閒事，另也有人提醒颱風放假標準，除了看雨量，風力也是考量因素之一。

原PO今於PTT八卦版指出，晚上12點半看氣象局雨量日累積圖，整個台灣根本是「白番薯」，再看看定量降水預報圖，雨量也僅是一般的降雨，以北北基來說，降雨量落在50毫米左右，加上颱風也未直接掃台灣，直言「風能大到哪裡我也很懷疑」，撇除卡努改變心意不往上走，更改路徑往下走就刺激了。

男子看3日晚上12點半的累積雨量圖，台灣宛如顆白番薯。（圖／翻攝自氣象局）

原PO表示，卡努颱風根本不該放颱風假，不管桃園市有沒有要蹭北北基，「我都覺得不放才是對的決定，白白賺到一天假，該想想起床後要去哪閒晃了，希望周五也能再放一天，讓北部人賺個連假。」

男子認為降雨量也是正常範圍內，因此不該放颱風假。（圖／翻攝自氣象局）

貼文引發網友熱議，「我勸你少管閒事」、「別吵，我在夜唱中」、「白休一天超爽」、「那你明天去公司加班領2倍薪啊」、「台北市連水門都關了，你說呢」、「白放一天假就是爽啦」、「自請一天放四天囉」；但也有部分人反駁，「你怎麼不看風預估多少？」、「颱風主要災害就是風」。