北北基宜4縣市納入颱風警戒區，縣市首長昨（2）晚宣布今日放颱風假，桃園市正常上班上課，引發網友不滿灌爆市長張善政臉書，精神科醫師沈政男表示，桃園不僅風雨未達放假標準，也未納入警戒區，找不到任何理由放假，他認為根本沒有所謂的共同生活圈這回事，建議要解決颱風假放或不放的問題，就得有補班補課制度，才不會發生灌爆首長臉書的問題。

沈政男今（3）日於個人臉書指出，北北基宜今放颱風假了，但昨晚8點這4縣市的風力和雨量預測都未達放假標準，因颱風預測僅參考，縣市首長認為如有放假必要，仍可自行判斷，但什麼叫做如有必要？

沈政男解釋，以這次北北基宜來說，納入颱風警戒區域就算，即使風雨預測未達標準也視為必要，桃園沒放假的理由就是不只風雨未達標準，也沒有納入警戒區，實在找不到理由放颱風假。既然如此，為何先前又信誓旦旦地說，北北基桃同步放颱風假？可見根本沒有所謂的共同生活圈這回事，就只是人為圈定，「不然新竹呢？要不要北北基桃竹同步放颱風假？」

沈政男說，顯然颱風假的風力預測標準跟納入警戒區已不一致，該做一個修訂，改成「只要納入陸上颱風警戒區就該放颱風假。」他認為要解決颱風假問題，就要有補班補課制度，若錯放就得年底或明年補班補課，也不會發生每次要放不放，而灌爆首長臉書。