南投縣仁愛鄉受卡努颱風外圍環流帶來暴雨侵襲，出現嚴重災情。總統蔡英文昨（7）日趕赴當地勘災。然而原住民立委孔文吉卻踢爆，因中央高官要來，附近鄉鎮進行交通管制，導致行經車輛等了近2小時，造成交通堵塞，甚至連高麗菜車都無法運出。臉書粉絲專頁《康編碎碎念》也拿出蔡英文過去搭乘「雲豹裝甲車」巡視水災的影像，狠酸她是「大小姐」。

孔文吉今日在國民黨記者會指出，蔡英文和行政院長陳建仁到南投勘災，只前往南豐村，並沒有到霧社仁愛鄉公所，但霧社卻因此進行交通管制，讓所有車輛等了近2小時。他強調，不希望總統及行政院長走馬看花不到40分鐘就離開，卻造成霧社交通大堵塞，盼能真正關心仁愛鄉親的苦難在哪裡。

另國民黨團總召曾銘宗也呼籲民進黨少數立委不要利用災情作秀，且綠營高官勘災，前天先是行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材；昨天換成蔡英文及陳建仁，今天又輪到農業部長陳吉仲。他痛批，「有誠意就一起來，不要分批來作秀。」

對於藍營立委的指控，總統府發言人林聿禪回應，蔡英文出發前即指示以避免影響災區救災及交通為原則，進行人員及車輛縮減，因此赴往災區的總統車隊及南投縣警局引導車，總共縮減至5台車；此外，在台14線上並無為總統車隊進行交管，總統車隊與一般車輛同樣在管制點按照指揮排隊，所以相關指控並非事實。

然而總統府的回應卻引起粉專「康編碎碎念」不滿，開酸「意思就是『大小姐』這次沒上裝甲車已經算很親民了啦，再嘴！下次開雲豹甲車來！」該粉專還諷刺道，眾人堵車兩小時，換來蔡英文作秀半小時，「划算！哪次不划算？」