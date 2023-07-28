中颱「杜蘇芮」來勢洶洶！在台灣南部、東部造成狂風暴雨，然又有新颱風要來，卡努今（28日）凌晨生成，目前太平洋地區有2個颱風。氣象專家吳德榮提醒，卡努颱風路徑目前仍屬不確定性的範圍，但恐觸及台灣北部。此外，杜蘇芮挾狂風暴雨，目前東半部已累積「致災性」大量降雨，提醒民眾週末避免山區活動。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室 - 氣象應用推廣基金會」指出，中颱「杜蘇芮」自昨(27)日起因呈現「雙眼牆」結構，暴風圈雖漸縮小，但強度幾無減弱。最新(28日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「杜蘇芮」今(28)日早上進入福建，登陸點距金門並不遠，金門應防強風豪雨，澎湖亦應注意，台灣仍有局部較大雨勢及陣風。下午起各地風雨逐漸緩和。東半部已累積「致災性」大量降雨(西大武山總雨量超過1600毫米)，應慎防坍方、落石、土石流；週末應避免山區活動。

吳德榮說，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，第6號颱風卡努大致往西北，經琉球附近海域，撲向長江口。路徑不確定性的範圍，大到觸及台灣北部；歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，系集平均路徑與成員相當分散。卡努颱風是否侵台勿言之過早，否則又發生錯把杜蘇芮比成莫蘭蒂颱風的狀況，豈不糟糕。