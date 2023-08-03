（18:02更新）中颱卡努滯留，暴風圈已短暫接觸東北角陸地，中央氣象局發布17縣市豪大雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（3日）晚至明（4）日苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部地區及台東山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。
颱風警報指出，第6號颱風卡努目前中心在台北東北方海面，以每小時5轉7公里速度，向西轉東北東移動，其暴風圈已進入台灣北部近海及東北部近海，對新北、台北、基隆及宜蘭將構成威脅。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文指出，卡努颱風開始打轉亂飄，暴風圈已緊貼基隆、北海岸。
氣象局表示，今天颱風及其外圍環流影響，基隆北海岸、中部以北地區及南部山區有陣雨或雷雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其中西半部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部地區則是零星短暫陣雨
氣溫方面，東半部地區為背風側且有沉降作用溫度較高，最高溫可達36度左右，臺東已有接近38度的焚風發生，而其他各地白天普遍為31至33度。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。