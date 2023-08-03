受卡努颱風影響，氣象局發布17縣市豪大雨特報。（氣象局）

（18:02更新）中颱卡努滯留，暴風圈已短暫接觸東北角陸地，中央氣象局發布17縣市豪大雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（3日）晚至明（4）日苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部地區及台東山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

颱風警報指出，第6號颱風卡努目前中心在台北東北方海面，以每小時5轉7公里速度，向西轉東北東移動，其暴風圈已進入台灣北部近海及東北部近海，對新北、台北、基隆及宜蘭將構成威脅。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文指出，卡努颱風開始打轉亂飄，暴風圈已緊貼基隆、北海岸。

氣象局颱風警報顯示，卡努暴風圈已接觸台灣東北角陸地。（氣象局）

氣象局表示，今天颱風及其外圍環流影響，基隆北海岸、中部以北地區及南部山區有陣雨或雷雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其中西半部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部地區則是零星短暫陣雨

氣溫方面，東半部地區為背風側且有沉降作用溫度較高，最高溫可達36度左右，臺東已有接近38度的焚風發生，而其他各地白天普遍為31至33度。