中颱卡努逼近，預估今晚到明日清晨（8/3~8/4）距離台灣最近，後續將轉彎朝東北方移動，不少民眾都在等待放颱風假的消息，然而，有專家指出，目前卡努出現「打轉亂飄」的現象，未來12個小時路徑可能出現轉折。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日下午發文指出，卡努颱風的路徑「打轉亂飄」，目前觀測其暴風圈緊緊貼著基隆北海岸，不過走向還有待持續觀察，未來12個小時特別關鍵，恐怕會出現轉折。

貼文曝光後，引發網友關注，「這颱風讓北台灣政府很頭痛，今天放了但市區無風雨，星期五若不放，結果風雨大一定被罵翻」、「這次的颱風真的搞死政府」、「幾乎原地踏步超過12小時了」、「這個颱風有點皮」、「台中人也想放假，下去吧」、「西南後好像又轉東南」、「迷航了…」。

另外，臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》也指出，今晚到周五卡努受副熱帶高壓導引影響，將迴轉朝東北方緩慢移動，最快今日深夜到周五清晨會解除陸上颱風警報，而海上颱風警報有望在周五下半天解除。

至於台灣近期的降雨熱區在那些地方？該粉專表示，今日到周五颱風距離台灣最近，西半部因為在外圍環流的迎風側，陣雨範圍有往南延伸的趨勢，山區甚至可能出現豪雨，且颱風帶動西南季風，中南部降雨也會增加，預估到周休假期天氣才會逐漸穩定。