颱風假再1天？風雨預報出爐了 3地達停班課標準 @ChinaTimes ​

中颱卡努目前位於台北東北方海面，向西轉東北東移動，威脅台北、新北、基隆、宜蘭，因此4縣市也宣布3日停班停課1天。針對許多人盼望，能不能像先前杜蘇芮一樣明（4）日也放假，氣象局公布最新風雨預報，其中只有蘭嶼綠島、恆春半島達到風力標準。

氣象局分析各地風力預報圖。（翻攝自氣象局）

根據氣象局最新風雨預報，風力方面，從今晚18時至明日12時，蘭嶼綠島平均風力可達8至9級、陣風可達11至12級，恆春半島則是平均風力可達6至7級、陣風可達9至10級，都可達到停班停課標準的「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」。

氣象局分析各地24小時累積雨量。（翻攝自氣象局）

雨量方面，各地平地都未達停班停課標準的24小時累積雨量350毫米以上，苗栗、台中、南投、嘉義的山地都達到標準的24小時累積雨量200毫米以上。不過發放颱風假與否，仍應依各縣市政府發布為準，目前台東市已宣布綠島鄉4日停班停課。

根據氣象局分析，卡努颱風在明天最接近台灣，雖然開始逐漸遠離，不過因為外圍環流影響，基隆北海岸、中部以北地區及南部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其西半部山區有局部豪雨發生的機率，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區有零星短暫陣雨。