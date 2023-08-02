由於卡努颱風逼近，北北基宜4地宣布3日停班停課，傳出各縣市宣布颱風假消息後，大台北地區KTV各店包廂隨即遭到訂光。《中時新聞網》實際測試後發現，雖然的確有客服人員忙線中的狀況，不過仍可透過官網線上預訂包廂。

氣象局指出，卡努颱風中心目前在台北東北東方海面，向西北西移動，其暴風圈正逐漸接近台灣北部近海，對新北、台北、基隆及宜蘭將構成威脅；依據中央氣象局最新天氣預報資料，由於北部沿海陣風最強可能高達11級，達停班停課標準，宣布明日停止上班及上課。

錢櫃官網顯示今晚沒有可接受預約訂位的門市。（翻攝自錢櫃官網）

對此，有網友在PTT發文表示，「現在訂包廂來得及嗎？」，透露自己想要預定好樂迪包廂，不知道現在還來不來得及。對此，許多網友紛紛回應，「剛剛打去問，已滿」、「滿了啦」、「某分店錢櫃剛剛打不進去，真的笑殘我」、「西門還有，快」、「桃園很空」。

錢櫃官網顯示明晚仍可預訂包廂。（翻攝自錢櫃官網）

《中時新聞網》實際測試，錢櫃台北忠孝店、中華新館電話均顯示忙線中，網路訂位方面，今晚均顯示沒有可接受預約訂位的門市，不過明晚仍有部分門市可接受訂位。