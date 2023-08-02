中颱卡努逐漸逼近台灣，目前氣象局發布海上陸上颱風警報，警戒區域包括基隆、新北、宜蘭。由於明後天（3日、4日）是颱風最接近台灣的時間點，加上北北基桃共同生活圈，各縣市政府開始考慮是否發放颱風假，對此，《中時新聞網》整理各縣市明天停班停課狀況。
●基隆市 明天停班停課。
●台北市 明天停班停課。
●新北市 明天停班停課。
●桃園市 正常上班上課。
●新竹市 尚未列入警戒區。
●新竹縣 尚未列入警戒區。
●苗栗縣 尚未列入警戒區。
●台中市 尚未列入警戒區。
●彰化縣 尚未列入警戒區。
●雲林縣 尚未列入警戒區。
●南投縣 尚未列入警戒區。
●嘉義市 尚未列入警戒區。
●嘉義縣 尚未列入警戒區。
●台南市 尚未列入警戒區。
●高雄市 尚未列入警戒區。
●屏東縣 尚未列入警戒區。
●宜蘭縣 明天停班停課。
●花蓮縣 尚未列入警戒區。
●台東縣 尚未列入警戒區。
●澎湖縣 尚未列入警戒區。
●連江縣 尚未列入警戒區。
●金門縣 尚未列入警戒區。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。