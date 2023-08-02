中颱卡努逐漸逼近台灣，目前氣象局發布海上陸上颱風警報，警戒區域包括基隆、新北、宜蘭。由於明後天（3日、4日）是颱風最接近台灣的時間點，加上北北基桃共同生活圈，各縣市政府開始考慮是否發放颱風假，對此，《中時新聞網》整理各縣市明天停班停課狀況。

●基隆市 明天停班停課。

●台北市 明天停班停課。

●新北市 明天停班停課。

●桃園市 正常上班上課。

●新竹市 尚未列入警戒區。

●新竹縣 尚未列入警戒區。

●苗栗縣 尚未列入警戒區。

●台中市 尚未列入警戒區。

●彰化縣 尚未列入警戒區。

●雲林縣 尚未列入警戒區。

●南投縣 尚未列入警戒區。

●嘉義市 尚未列入警戒區。

●嘉義縣 尚未列入警戒區。

●台南市 尚未列入警戒區。

●高雄市 尚未列入警戒區。

●屏東縣 尚未列入警戒區。

●宜蘭縣 明天停班停課。

●花蓮縣 尚未列入警戒區。

●台東縣 尚未列入警戒區。

●澎湖縣 尚未列入警戒區。

●連江縣 尚未列入警戒區。

●金門縣 尚未列入警戒區。