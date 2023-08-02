【LIVE直播】針對卡努發布陸上颱風警報 氣象局最新說明｜2023.08.02

中颱卡努目前位於台北東北東方海面，未來會向西北西方向接近台灣近海，由於颱風圈將威脅台灣近海和陸地的基隆市、新北市、宜蘭縣，氣象局發布海上、陸上警報，不過後續有可能納入台北市。氣象局表示，明天一整天卡努接近台灣過程會逐漸減慢速度，一直到周五都會在台灣東北方滯留打轉，此時開始緩慢北轉，周六起才會向東北加速移動。

氣象局說明，目前卡努主要影響琉球一帶天氣，北台灣則因西北風斷斷續續的陣雨，預估今晚起雨勢逐漸增大。明天晚間至周五清晨西半部降雨明顯，風力今晚開始逐漸增大，最明顯強風會出現在明晚至周五清晨，基隆北海岸、東北角、新北市等北台灣都會出現9至11級強陣風，恆春半島和蘭嶼綠島的風勢也很強勁。

氣象局分析卡努影響時程。（翻攝自中時新聞網YouTube）

氣象局整理颱風未來3日影響時程，明天、後天是颱風最接近台灣的時候，且移動速度逐漸減慢，北部雨時長，北海岸尤其風大雨大，中南部周四風雨漸增，要留意大雨或豪雨；周六開始颱風逐漸遠離，北部風雨減緩，不過中南部持續有雨；東半部高溫少雨，花東在周三、周四易有焚風出現。

氣象局指出，目前颱風強度相對過去沒有那麼強，不過氣象局的評估不會因此馬上降低強度，因此目前卡努還是維持接近強烈颱風等級、中度颱風上限；未來因為海洋條件不利於卡努發展，環境上面卡努颱風接近台灣過程，強度大致維持一樣強度，不過對台灣影響仍不容小覷。