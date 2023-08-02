【全程字幕】卡努現「雙眼牆」達顛峰！ 北北基防豪雨灌入最新路徑曝 @ChinaTimes

卡努颱風最快下午5點半發陸警，北北基桃明天是否會放颱風假，最快將在今晚8點宣布。一名網友好奇詢問，真的有人很希望可以放颱風假嗎？引起網友們討論，多數人坦言能放假當然想放，下雨在家睡覺多爽，但也有網友搖頭說，放不放根本沒差，老闆說放颱風假就在家遠端工作。

一名網友今在PTT上分享，卡努颱風最快下午5點半發陸警，北部人真的期待可以放颱風假嗎？因為颱風來了只能待在家裡面避雨，哪裡都去不了，有些商店甚至會跟著放假休息，最慘的是放颱風假該做的事情還是要做，因此收假以後感覺工作會更忙。

貼文引起網友討論，部分網友表示沒有很想放假，因為放了以後，隔天回去上班工作可能更忙，也有網友哀號說，放不放根本沒差，老闆已經宣布，若放颱風假就要在家遠端工作，所以根本就沒有差。

不過多數網友仍然覺得可以放颱風假很棒，「當然想放，在家睡覺也爽」、「想啊！憑什麼上次南部人爽爽放假，北部人只能撐傘苦命去上班」、「你不想放可以自主去上班啊」、「想啊，整天躺床耍廢很爽耶！」

至於北北基桃是否會放颱風假？縣市首長們最快將在今天晚上8點宣布。