中颱卡努逼近台灣，暴風圈預估在明天中午前觸碰到基隆北海岸及宜蘭地區，北部民眾須做好防颱準備。氣象專家彭啟明不斷在臉書更新颱風動態，而網友只關心「明天放不放假？」讓他尷尬表示「我又不是縣市首長」。

根據中央氣象局資料顯示，卡努暴風圈侵襲各地機率，基隆達80％，雙北、宜蘭也有逾70％，桃園66％。台北市長蔣萬安今天表示，將持續關注颱風路徑，北北基桃4市共同討論明天是否停班、停課，預計在晚間8點宣布。

彭啟明今天中午在臉書發文表示，大家最關心的就是明天到底放不放颱風假，「一直來問我，我說我又不是縣市首長。」

依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上，或未來24小時累積雨量預測山區達200毫米、平地350毫米；不過是否停班課仍由各縣市府決定。