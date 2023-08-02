中颱卡努持續增強、逼近台灣，中央氣象局預計今晚發布陸上颱風警報；氣象專家指出，暴風圈預計明天中午前就會觸碰到基隆北海岸及宜蘭北端，未來36小時「西進幅度」將決定其暴風圈涵蓋台灣的程度，也將是北部民眾颱風假的關鍵。

卡努今天上午8點中心在台北東方約550公里之海面上，七級風平均暴風半徑280公里，以每小時12轉7公里速度向西北西進行，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，卡努颱風持續偏西移動中，暴風圈預計明天中午前就會碰到基隆、北海岸及宜蘭北端；如果颱風順利轉向的話，周五（4日）午後才會逐漸脫離。

󠀠粉專表示，最新預測路徑尚無太大變化，仍然預估周四深夜至周五之間停滯後轉向，未來36小時西進幅度很關鍵，將決定暴風圈涵蓋台灣的程度。

依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上，或未來24小時累積雨量預測山區達200毫米、平地350毫米。