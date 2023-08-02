中颱卡努逐漸增強，中央災變中心1日舉行第一次工作會報，氣象局表示，卡努不排除有成為強颱的可能，預計今晚發布陸上颱風警報，北部、東北部首當其衝，預計周四、周五最接近台灣。天氣風險公司表示，依預估風力資料，研判新北市周四可達停班課標準。

中央災害應變中心1日晚上舉行首次工作會報，氣象局表示，卡努位在琉球東南方海面，不排除增強為強颱，預估接近台灣北部外海時，強度以中度颱風上限的機率最高，7級暴風半徑約280公里，外圍環流較寬廣，預計今晚10點30分發布陸上颱風警報，周四、周五（3、4日）最接近台灣，受颱風外圍環流影響，北部、東半部海面風力增強，北部、東半部、恆春半島沿海浪高將有3米以上。

新北市府昨（1日）晚舉行卡努颱風第一次工作會報，天氣風險公司總經理彭啟明表示，新北市2日起風雨增強，周四風雨最大，預估市區陣風7至8級、郊區7至10級，浪高5至7米；雨量預測部分，新北市南區4天累積雨量約250至380毫米、東區240至370毫米、北區230至370毫米、西區150至270毫米。

彭啟明分析，新北市周四的預估風力可能達到停班停課標準，也就是平均風力達7級以上或陣風10級以上，但確切狀況要視2日資料再判斷。