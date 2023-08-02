卡努颱風持續逼近台灣，預估明後天距離台灣最近，周五開始往東北方大迴轉；氣象專家指出，卡努出現「雙眼牆」，強度已達中颱上限，正在進行「眼牆置換」，儘管強度不會再增強，「強風圈還是很大」，暴風圈沒有掃到的地方也會感受到明顯的風勢，除了北北基、宜蘭以外，桃園、新竹、苗栗、中部沿海也要做好防颱準備。

卡努今天上午11點中心在台北東方約510公里之海面上，七級風平均暴風半徑280公里，以每小時11轉7公里速度向西北西進行，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，卡努目前已達中颱上限，根據雷達迴波顯示，颱風已經出現「雙眼牆」的結構，正在進行「眼牆置換」的階段，因此未來半天或1天強度可能稍微減弱或維持，會稍微搖搖擺擺慢慢走。

粉專解釋，由於卡努前方環境逐漸轉差，即便成功置換，強度可能也難重返2度巔峰，「除非卡努夠爭氣，有奇蹟發生」；另外，根據最新的風場掃描顯示，強風圈還是很大，暴風圈沒有掃到的地方也會感受到明顯的風勢，桃園、新竹、苗栗、中部沿海也要做好預防準備。