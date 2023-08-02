中颱卡努目前位於台北東北東方海面，向西北西轉西移動，強度已達中颱上限，正在進行「眼牆置換」，預計明後天距離台灣最近，屆時暴風圈會觸陸，氣象局也發布陸上颱風警報。針對北部民眾心心念念的颱風假，氣象達人彭啟明分析，沿海風力強度可能在周四達到停止上班上課標準，雨勢部分反倒是中南部會比較大，彭啟明坦言，「禮拜五是一個尷尬期，一不小心就可能連續放兩天了」，不過具體狀況仍依各縣市發布為準。

彭啟明在《Yahoo TV!彭博士氣象預報》說明，卡努在周四晚上最接近台灣，由於颱風螺旋雨帶影響台灣天氣，風雨最大。周四上午北部雨勢不會特別明顯，下半天基隆北海岸、東北角等沿海地區的風力將出現7級平均風、10級陣風，可能達到停止上班上課標準。

彭啟明指出，周五上午卡努仍接近台灣，可能會重演上周杜蘇芮颱風的南部情境，縣市首長對於颱風暴風圈上午6時或8時離開會很頭大，中南部也出現明顯降雨；晚上隨著卡努逐漸遠離，北部風勢減小，不過中南部受西南風影響，雨勢仍然明顯。

彭啟明提到，北部在周五上午是尷尬期，「一不小心就可能連續放兩天了」，不過因為資料仍會繼續更新，明日觀察會更準確、更有可信度，但根據目前資料，北部周五上午風雨還是比較大，尤其是強風部分。