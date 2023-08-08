南投縣長許淑華說明仁愛鄉聯外道路已陸續搶通，電力也恢復9成5。南投縣政府提供

隨著道路搶通與電力逐漸恢復，南投縣政府宣布仁愛鄉明天恢復正常上班，但仍停止上課。南投縣政府提供

南投縣仁愛鄉遭卡努颱風重創，道路中斷無法通行，仁愛鄉因此停班停課持續5天，今天下午縣府宣布，隨著道路持續搶通決定明(9)天恢復正常上班，學校因正值暑假，繼續停止上課。

南投縣仁愛鄉遭卡努颱風夾帶大量豪大雨侵襲，導致台14縣主幹道、投83、投85、投89號聯外道路嚴重塌陷，經過中央與地方連日搶修，縣府宣布下午2點起，投89號搶通，恢復「管制性通車」，縣府也隨之宣布仁愛鄉終止5天颱風假，明天恢復正常上班、停止上課。

至於仁愛鄉另兩條主要聯外道路，投83線萬大水庫附近地基嚴重流失，預計還要再3日才能搶通；另投85線平靜橋嚴重毀損短期難搶通，目前橋後部落仍須仰賴農路從清境方向維持對外交通。

南投縣長許淑華今天主持災後第一場縣政會議表示，隨著台14線省道的搶通，重機具挺進受災嚴重的仁愛鄉部落，目前仁愛鄉電力修復狀況已經恢復9成5，下午投89線42.6K~46.2K搶通後也已經恢復全線通車，隨著聯外道路逐漸打通，電力逐漸恢復，縣府也決定明天仁愛鄉恢復正常上班，但學校仍停止上課。