宜蘭縣TPASS通勤月票3方案獲審查通過，宜蘭縣政府預計8月中旬上路，但民進黨宜蘭縣立委參選人陳俊宇質疑，8月15日在即，通勤月票卻無消無息，要縣府不要愚弄通勤族。對此縣府交通處表示，15日前縣府會對外說明，20日前預購，預計1至2周預購期後750、1800方案就會正式上路。

陳俊宇在臉書上指出，7月21日交通部通過宜蘭縣3項TPASS通勤月票方案，當時縣府交通處說，國道客運1800元以及縣內市區客運750元月票，預計在8月15日可以上路；但眼見即將8月15日卻無消無息，縣府卻因「因票卡設計、設備及系統測試還在處理」等因素延宕，縣府說好的「照顧通勤族權益」呢？

陳俊宇批評，這是在挑戰縣民的底線，還是在測試自己的效率？如果做不到，為何當初要開出支票呼攏民眾後，再來跳票？送計畫已慢其他縣市很多拍，如今上路又要延宕，請縣府拴緊螺絲，加速相關程序，確定期程後儘速向縣民報告，別再讓通勤族空等，最後變成一場空！

交通處表示，8月10日公路總局核定計畫函文送到縣府，縣府據此開始執行，因公總的補助款是給客運業者，業者也要等到確定補助後再採購加值機、刷卡機；10日收到公文後，11日縣府通知客運業者開會討論採購機器等細節，15日會確定加值機到位的時間，加值機完成設置後即可開放預購。

交通處表示，外縣市的TPASS通勤月票正式啟用前都會有預購期，預購期約是2周，如果沒有預購期，在正式上路那天恐讓售票窗口大排長龍；宜蘭縣的預購期時間約是1至2周，縣府會在15日對外說明750、1800通勤月票預購期與正式上路時間，至於2300通勤月票部分，因縣府尚未收到核定函文，將待收到後確認細節再對外公布上路時間。