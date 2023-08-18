國民黨立委王鴻薇日前踢爆，屏東縣前瞻建設棒球場100年才能回本，要價25.8億元是全台史上最貴，且建商隆大營造的獨董是菊系大將陳金德。民進黨立院黨團指出，棒球場的經費是7.5億，其他是屏東高鐵運動休閒園區的經費。王鴻薇今(18日)也反擊，7.5億元是中央補助款，還有18億元是縣府承擔，「這是錯誤引用資訊、認知作戰」，民進黨立院黨團幹事長劉世芳是不是在揭發說屏東縣政府浮報預算？

民進黨團17日指出，王鴻薇稱屏東縣前瞻棒球場耗資25.8億元，真正用在棒球場上是7.5億元，其他是屏東高鐵運動休閒園區，而中央教育部體育署補助的經費是7億，其他18億是地方政府自籌款，且屏東縣議會主要是國民黨通過，分5次預算數來執行。

王鴻薇今(18日)也在臉書反擊，從屏東國際棒球場案，完全可以看出民進黨護航完全亂無章法，前幾天除了操作南北對立用歧視模糊焦點以外，居然睜眼說瞎話，整個民進黨立法院黨團告訴大家，這棒球場花費只要7.5億，「這絕對是錯誤引用資訊，套一句他們最愛說的，這是認知作戰。」

王鴻薇指出，她揭發當天就說得很清楚，屏東國際棒球場是中央教育部體育署補助7.5億，屏東縣政府自行承擔約18億，這就是民進黨的數據來源，「把中央補助款數字說是興建棒球場只花這些錢，請問一下開記者會的劉世芳你的數字怎麼算的？」

王鴻薇也直接列出屏東縣政府的報告，指出5年的預算用途：「第一年包含球場整體設計規劃、模型，支出約5579萬元」、「第二年開始施工主體球場結構，包括整地、滯洪池功能、以及機電工程支出約2億73萬元」、「第三年繼續上述施工，增加外牆工程支出約6億5277萬8861元」、「第四年延續工程開始家具裝潢，測試相關排水設施支出約15億4783萬2532元」、「第五年驗收預計支出5719萬元」。

王鴻薇也砲轟，「這些資料無論怎麼湊，都不是民進黨立委說的7.5億元，難道這些出自屏東縣政府的資料，其實都不是在蓋棒球場？劉世芳是不是在揭發說屏東縣政浮報預算？檢調單位要查嗎？」