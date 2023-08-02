針對卡努發布陸上颱風警報 氣象局最新說明｜2023.08.02

氣象局針對卡努颱風發布陸上颱風警報，首波警戒區納入新北、基隆、宜蘭3縣市，氣象粉專指出，卡努不會直接撞進台灣，但暴風圈將直接籠罩北北基桃，預期會有強風大雨，至於東半部都處於背風面，僅宜蘭的礁溪、頭城風雨較明顯。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享卡努颱風全台風雨攻略，受颱風影響最劇為「雙北、基隆、桃園」，因暴風圈直接籠罩，加上颱風南半部較強，預期會有明顯強風大雨，西北沿岸、北海岸風力更強，新北、桃園山區雨勢大。其次為「新竹、苗栗」，間歇風雨為主，山區雨勢預期較大。

至於「中部、南部、恆春」在周五前偶爾幾陣短暫雨，但周末颱風離開，西南風增強後，雨勢明顯轉多，山區可能出現直逼豪雨等級雨量，長達4-7天容易下雨。「宜蘭、花蓮、台東」因山脈阻擋變成背風面，除了礁溪、頭城一帶風雨明顯，其餘地方感受小，但花東地區要注意焚風。最後「外島地區」影響較小，僅偶有強陣風，雨勢並不明顯。

粉專提醒，隨著卡努移入兩個高壓間的鞍型場內，使颱風的導引氣流全失，預計颱風將在北部海面打轉將近兩天，雖然不會登陸台灣，對全台衝擊仍然不小，直到周末才會緩慢朝東北轉向離去。