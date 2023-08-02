由於卡努颱風外圍環流持續影響，今晚至明日（2日、3日）基隆北海岸、中部以北地區及南部山區整天不定時有的陣雨或雷雨，有局部大雨發生機率，尤其西半部山區有局部豪雨發生機率。目前氣象局已對台北、新北、基隆、宜蘭發布陸上颱風警報，氣象局分析，明晚至周五北部持續降雨，中南部雨勢隨西南風增強而加劇，明天北海岸、東北角、蘭嶼綠島會出現10至11級強陣風。

氣象局分析未來風勢影響。（氣象局提供）

氣象局指出，受卡努影響，明天白天風勢開始增強，最強時間點為晚間至周五清晨，北海岸、基隆等沿海風勢比近內陸更明顯，陣風強度差1、2級以上，近內陸地區雖有地形屏障，不過風勢仍強；今晚至明晨北海岸、北部山區、中部山區降雨增多，白天雨勢持續增強，最明顯時間是周四晚間至周五，中南部雨勢隨西南風增強而加劇。

氣象局表示，明天基隆北海岸、中部以北地區及南部山區整天不定時有的陣雨或雷雨，有局部大雨發生機率，尤其西半部山區有局部豪雨發生機率；溫度方面，花東地區為背風側且有沉降作用，溫度較高，局部地區可能來到36度左右，其他各地白天普遍為31至33度。

氣象局分析未來降雨狀況。（氣象局提供）

氣象局提醒，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海、馬祖有長浪發生的機率；南高屏、基隆北海岸沿海地區適逢天文大潮，西南部沿海漲潮期間，沿海低窪地區容易有海水倒灌、局部淹水等現象；基隆北海岸、東北角及蘭嶼、綠島將有10至11級強陣風，新北、桃園、恆春半島沿海空曠地區有9至10級強陣風。

氣象局說明，周五（4日）為颱風最接近台灣的時段，颱風外圍環流影響，基隆北海岸、中部以北地區及南部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其西半部山區有局部豪雨發生的機率，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區有零星短暫陣雨。

周六至下周三（5日至9日）為西南風環境，中南部降雨範圍擴大且較持續，有不定時的局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，周六北部地區亦有局部短暫陣雨。