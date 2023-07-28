今晨隨著杜蘇芮颱風往西北方前進，南部地區仍有強風豪雨，原定今天正常上班上課的嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣清晨緊急宣布停班課。網路出現昨天南部錯放颱風假的聲浪，今天清晨又臨時宣布停班課；對此，氣象專家指出，杜蘇芮昨發展出雙眼牆結構，走向搖擺不定，移動速度比預期慢許多，導致南部地區風雨出現的時間明顯延遲。

杜蘇芮颱風來襲，台南市昨停班停課，一整天卻沒什麼風雨，民眾賺到颱風假；台南市長黃偉哲昨傍晚宣布今天正常上班上課，不過根據中央氣象局資料顯示，隨著杜蘇芮進入台灣海峽南部，迎風面南部雨勢快速加劇，市民從昨晚到今凌晨陸續在黃偉哲臉書留言，「現在的風雨真的適合上班嗎」、「風雨超大，確定還要上班上課？」

直到今天清晨6點，台南市政府緊急公告，由於台南有多處測站平均風力達7級、陣風達10級，鑑於市民安全，28日停班停課；接著高雄市、屏東縣及嘉義縣市也陸續宣布今天停班停課。

為何南部昨天放颱風假沒有風雨，今原定正常上班上課卻又臨時宣布停班課？天氣風險分析師吳聖宇指出，由於杜蘇芮在昨天發展出明顯的雙眼牆結構，導致颱風的走向呈現搖擺不定的「擺線狀運動」，移動速度也比預期來得緩慢許多，導致南部地區的風雨出現的時間明顯延遲，昨白天風雨都不大，一直到傍晚才開始有風雨，晚間到今天清晨隨著偏南風湧入，風雨更加顯著。