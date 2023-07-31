審計部最新報告指出，近年政府編列多項特別預算，至2022年底，債務未償還餘額達5兆6997億餘元，其中高雄市府原僅申請3000萬元改建前鎮漁港，最後政府竟給到81億元引發熱議。國民黨台北市議員游淑慧質疑，中央刻意把統籌分配款和前瞻計畫混一起說，一直強調台北過去拿了多少，都是劃錯重點。為什麼高雄可以獨拿4分之1前瞻補助？台南只拿294億，也比高雄少近1000億。這樣拿多、欠多的財政紀律，錢都花在哪？

游淑慧今(31日)在臉書發文表示，中央急著合理化高雄錢多多的理由：一，刻意把統籌分配款和前瞻計畫混一起說。二，一直強調台北過去拿了多少。但這兩點都是劃錯重點，因為大家覺得扯的是：一，為什麼全台22縣市，高雄可以獨拿四分之一前瞻補助？屏東、台南、雲林、嘉義呢？它們都長大了，不需要城鄉平衡？二，根據審計部資料，高雄整體負債已達4500億，堪稱最強負債縣市。

「這樣拿多、欠多的財政紀律……就不信其他綠營縣市不羨慕？」游淑慧質疑，與其中央地方合攻游淑慧，不如趕快說清楚：到底錢都花在那？她並補充指出：「台南只拿294億，也比高雄少近1000億……台南和高雄，到底哪個更需要城鄉平衡？」