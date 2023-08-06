民眾黨總統參選人柯文哲近日在專訪中感嘆「去南部看那些老百姓的生活，我覺得實在是太慘了！」被在高雄的波蘭人安德發文反駁說「去南部看老百姓的生活，實在太棒了！」但粉專「不演了新聞台」挖出安德6月21日的發文，他質疑：有沒有發現台灣的東西越來越貴了？兩個人去小琉球旅行的費用比10年前貴了5~10倍，最低工資卻沒有翻倍，2013年的19047元到2023年的26,400元，要怎麼生活？一番話遭酸改口台灣價值。

不演了新聞台今(6日)發文提到，民眾黨總統參選人柯文哲在專訪中感嘆，「去南部看那些老百姓的生活，我覺得實在是太慘了！」在高雄的波蘭人安德發文反駁，說：「去南部看老百姓的生活，實在太棒了」。高雄市長陳其邁則轉貼安德臉書貼文表示，「高雄，正是這樣一個我們一起揮汗築夢、奮力達成目標，充滿希望的所在。」

但不演了新聞台挖出安德安德6月21日的發文，他質疑：有沒有發現台灣的東西越來越貴了？兩個人去小琉球旅行的費用比10年前貴了5~10倍，最低工資卻沒有翻倍，2013年的19047元到2023年的26,400元，要怎麼生活？安德提到，十年前他可以花1000元就去小琉球玩。那時候我從高雄騎機車到東港，牽機車上渡輪（船票是去那裡唯一比較貴的費用），睡在沙灘上的帳篷裡，吃著最便宜的食物和飲料、啤酒和便利商店的零食。

安德強調，現在帶著孩子，加上東港的停車費（每天300元）、島上租機車費用（每天400元）以及島上的住宿（2~4000元）和餐廳（1-2,000元）變得很像觀光客。「很容易就增加了5倍，但當然，你要為安全和舒適付出代價！」

安德8月5日發文提到柯文哲說「去南部看老百姓生活，實在太慘了」，他強調，「我選擇了我的高雄，因為數百個原因。」而且高雄與台灣其他地區相連，他可以離開幾天去台北，他可以去台東度過週末。這就是悲慘南部的美麗另一面。「去南部看老百姓生活，實在太棒了！－我說。」

不演了新聞台質疑，6月21日喊「要怎麼生活？」8月5日又說「去南部看老百姓生活，實在太棒了！」直酸6月那篇，寫的是台灣價格；8月這篇，寫的是台灣價值。