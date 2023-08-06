特別預算攻防持續，前總統馬英九辦公室昨稱，我國特別預算舉債不列入總預算，因此許多債務實際上被蔡政府「藏」起來，狠批蔡政府花錢沒節制，到達財政危險警戒線。對此，民進黨發言人、立委林楚茵6日澄清，債限控管不是只有總預算，還有特別預算，難道馬英九執政8年還不懂？

蔡英文總統昨親上火線，強調她「沒有債留子孫」，並稱前任馬總統8年執政增加1兆4000億到1兆7000億債務，她做7年總統才4000多億而已，這裡面包括疫情期間的特別預算8000億，疫後要照顧大家又多了4000億，加起來1兆2000億，但國家總債務只增加4000億。

馬英九基金會執行長蕭旭岑則反酸，蔡政府6年已透過特別預算舉債1兆2787億元，遠超馬政府時期7909億元。但馬政府多是碰到重大天災、國際情勢動盪才動用到特別預算，蔡政府卻把特別預算常態化，是真正的「債留子孫」。蔡英文享用馬政府的盈餘，還回過頭罵馬英九，真是徹底汙辱台灣人的智慧。

對此，林楚茵在臉書指出，最近在野黨批評民進黨用特別預算規避債務，馬英九辦公室更主張特別預算舉債不列入總預算中，讓她「黑人問號」，但依據《公共債務法》第5條規定，債限控管不是只有總預算，還有特別預算，如今卻跳出來指控，讓她直呼馬英九這八年都在幹嘛？

她質疑，如果馬執政台灣財政狀況棒，為何不像民進黨蔡英文總統執政時推行綜所稅免稅額8萬8000元調升至9萬2000元，以及屬前瞻計畫的班班有冷氣、育兒津貼每人每月提高至5000元、文化成年禮金、長照2.0編列650億預算、全民普發6000元、租屋族租金補貼、減免私立大學學費等照顧全民的政策。

她批評，由此可見，馬英九不僅無知、無能，更從來沒有關心過台灣人民，也難怪會被《經濟學人》封為馬邦伯（Ma the bumbler）。