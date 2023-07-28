陳其邁臉書宣布高雄28日停班停課。（圖取自陳其邁臉書）

黃偉哲在臉書發文宣佈停班課。（圖取自黃偉哲臉書）

杜蘇芮颱風來勢洶洶！高雄市長陳其邁臉書貼文宣布，根據中央氣象局資訊，考量颱風路徑偏北，今（28）日凌晨5點高雄市仍有部分地區風力達7級、陣風10級，對上班民眾安全造成影響，依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，今（28）日全天停止上班上課。另外台南市長黃偉哲也在臉書發文宣布停班課，由於目前台南有多處測站平均風力達7級、陣風達10級，鑑於市民安全，宣布今天停班停課。屏東政府也宣布，由於颱風風雨過大，28日全面停班停課。

中央氣象局表示，今日仍受杜蘇芮颱風及其外圍環流影響，但隨著颱風逐漸遠離，停雨空檔將逐漸增加，南部、東部及東南部地區仍有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，由於暴風圈將逐漸脫離台灣，氣象局預計今下半天將解除颱風警報。

28日停班停課

北部地區

基隆市 尚未列入警戒區。

臺北市 尚未列入警戒區。

新北市 尚未列入警戒區。

桃園市 尚未列入警戒區。

新竹市 尚未列入警戒區。

新竹縣 尚未列入警戒區。

中部地區

苗栗縣 今天照常上班、照常上課。

臺中市 今天照常上班、照常上課。

彰化縣 今天照常上班、照常上課。

雲林縣 今天照常上班、照常上課。

南投縣 今天照常上班、照常上課。

南部地區

嘉義市 今天照常上班、照常上課。

嘉義縣 今天照常上班、照常上課。

臺南市 今天停止上班、停止上課。

高雄市 今天停止上班、停止上課。

屏東縣 今天停止上班、停止上課。

臺東縣 今天照常上班、照常上課。

臺東縣延平鄉紅葉村紅葉國民小學:今天停止上班、停止上課。

臺東縣海端鄉利稻村:今天停止上班、停止上課。

臺東縣海端鄉海端村新武部落:今天停止上班、停止上課。

臺東縣海端鄉霧鹿村:今天停止上班、停止上課。

外島地區

澎湖縣 今天停止上班、停止上課。

連江縣 尚未列入警戒區。

金門縣 今天停止上班、停止上課。