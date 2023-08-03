針對上個月沉沒的帛琉籍貨櫃船「天使輪（ANGEL）」，利用多音束側掃聲納在高雄港二港口水域與航道部分，於水下約22米至23米發現6只貨櫃沉沒於海床，其中有5只在航道中，港務公司說不影響最大船型進出，會透過塔台提醒船隻。但因遇上颱風，水下各項作業無法進行，待海氣象許可下，將持續相關作業。

港務公司及航港局利用多音束側掃聲納完成港埔漁港、鳳鼻頭漁港、中芸漁港、東港、鹽埔漁港、高雄港一港口水域及航道搜尋，均未發現沉沒貨櫃；在高雄港二港口水域與航道部分，則於水下約22米至23米發現6只貨櫃沉沒於海床，其中有5只在航道中，但不影響吃水約18米的最大船型進出港作業，暫無礙航問題，但為確保船舶進出港安全，港務公司將透過vts塔台提醒過往船隻，待海象許可再進一步處理。

尚未側掃區域，因今日受到卡努颱風外圍環流影響海氣象不佳，作業人員於港內待命，視海象狀況良好時再行出港作業。目前未接獲交通船及漁船通報有礙航情形。

依據今3日港務公司及海洋局岸際觀測點與巡視，及海巡署派遣的艦艇巡視沉船南北周遭水域，均無發現油汙情事。至於海域無人機監測部分，海保署於今日上午6時54分麥寮海洋號回報沉船處觀測有薄油膜，港務公司立即協請高雄港勤公司派遣4艘次拖船完成油膜清除作業，其餘經海事工程公司及公路總局巡視沉船處及鳳鼻頭漁港以南無發現油汙情形。

因今日海氣象不佳，水下各項作業均無法進行，作業人員於港內待命，待後續卡努颱風遠離海氣象許可下，將持續進行相關作業。