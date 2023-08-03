卡努颱風11時位於台北東北東方約350公里海面上，但速度緩慢、甚至有滯留現象，中央氣象局預報員徐仲毅表示，由於目前導引氣流不明顯致使路徑不確定性高、強度仍有變化，預估最接近台灣為今天深夜至凌晨之後北轉，依現行資料明天清晨脫離陸警機率高。

徐仲毅表示，風力觀測來看，較大風力為基隆北海岸、綠島蘭嶼、恆春半島等地，如北海岸觀測到11級陣風、彭佳嶼有12級陣風、蘭嶼也有12級陣風、恆春有9至10級陣風，隨著颱風接近，風力會再增強，並集中在桃園以北，宜蘭恆春半島及綠島蘭嶼，甚至基隆北海岸有11級陣風、綠島及蘭嶼有12級陣風機會。他也說，目前普遍觀測到3米浪高，花蓮及蘇澳、龍洞甚至達5米以上，預估今晚浪會再增強，普遍將達4至5米，甚至有6米以上浪高且有長浪機會。

徐仲毅提醒，今天下午來看，北部雨勢持續，中南部集中在山區，平地間歇雨勢，預估今天晚上至明晨離颱風較遠的受到西南風影響，山區易有大雨，甚至有局部性大豪雨。