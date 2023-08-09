欣興股價7月底觸及208元的1個半月高點後拉回修正，4日下探174元後於季線附近有撐，今（9）日開高後在買盤敲進下放量勁揚5.04％至187.5元，早盤穩揚逾3％、表現強於大盤。三大法人7日回補2134張，但8日再度賣超3706張，本周迄今仍偏空操作。

欣興日前法說對第三季營運釋出保守看法，雖然高密度連接板（HDI）及PCB受惠步入旺季，稼動率可望回升至80～90％及80～85％，但貢獻營收逾6成的載板因客戶仍持續庫存調整、需求尚未復甦，預期第三季整體營收將持平第二季、第四季尚待觀察。

投顧法人認為欣興7月營收表現符合預期，然公司預期第三季營收與第二季相當，低於市場預期的季增7～10％，且公司保守看待毛利率表現，預估第三季營收季增近2.7％、年減近30％，毛利率失守20％關卡，稅後淨利季減逾11％、年減達75％，每股盈餘約1.39元。

投顧法人表示，欣興受惠美系新款手機拉貨及AI伺服器開放加速器模組（OAM）出貨，下半年HDI營收有望逐季走揚。然而，載板客戶庫存調整預估要到明年才會恢復正常水準，AI伺服器載板目前主要由日廠出貨，台廠最快明年才會有貢獻。

投顧法人預期欣興今年營收將衰退近25％，毛利率險守20％關卡，稅後淨利估年減逾6成，每股盈餘約7.5元，雖然明年可望重返成長軌道、賺逾1股本，但下半年載板客戶庫存調整尚未結束、營運呈現旺季不旺，鑒於目前評價並未偏低，故維持「中立」評等。