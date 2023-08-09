晶鑽生醫表示，受惠醫美集團客戶對音波治療儀、提美拉全系列等產品的拉貨力道強勁，不僅激勵上半年營收與獲利繳出好成績、改寫同期新高紀錄，在高毛利產品佔比提升與費用控制得宜下，更促使毛利率、營益率、稅後淨利率同步走升，分別達45%、14%、10%，較前一年度的44%、11%、9%，呈現「三率三升」。

總經理謝佳憲指出，隨著高齡化人口比例攀升，全球醫美市場規模進一步擴大，根據國外研調機構的推估，醫學美容已躍升為全球第三大產業，僅次於航空與汽車業，過去十年的平均複合成長率超過10%。近年台灣醫美市場規模也突破新台幣600億元，成長軌跡與全球同步，而在抗老需求有年輕化趨勢下，預估未來仍有相當大的成長潛力。

謝佳憲表示，提美拉今年將加速拓展東南亞市場，繼6月首度赴海外參展並簽署經銷授權合約、成功插旗泰國市場，8月初再參加越南國際醫藥展，也獲得各界一致好評。看好越南近年快速成長的人均所得與經濟體規模，對醫療與美容需求將持續增加，提美拉將依循泰國模式，?找優質合作夥伴共同推廣。