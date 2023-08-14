新洲全球表示，下半年將迎來父親節、情人節、中元節、中秋節及聖誕節等節慶包裝需求商機，評估營收可望回溫，獲利將再添動能。

晶華上半年獲利翻倍 EPS衝上5.54元
東元上半年EPS 1.78元創新高
永裕上半年獲利年減38.82％ EPS 0.52元
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