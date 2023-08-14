新洲全球表示，下半年將迎來父親節、情人節、中元節、中秋節及聖誕節等節慶包裝需求商機，評估營收可望回溫，獲利將再添動能。
經營管理綜效發揮 新洲上半年EPS 0.85元
終端市場需求疲軟，新洲全球（3171）上半年營收6.92億元，年減20％，但在原物料價格下滑、採購成本優化及營運費用精簡等因素帶動，獲利逆勢提振，毛利率較去年同期22％大幅上升至28％，營業利益也較去年同期成長50％，淨利0.53億元，EPS 0.85元，發揮經營管理綜效。
終端市場需求疲軟，新洲全球（3171）上半年營收6.92億元，年減20％，但在原物料價格下滑、採購成本優化及營運費用精簡等因素帶動，獲利逆勢提振，毛利率較去年同期22％大幅上升至28％，營業利益也較去年同期成長50％，淨利0.53億元，EPS 0.85元，發揮經營管理綜效。
新洲全球表示，下半年將迎來父親節、情人節、中元節、中秋節及聖誕節等節慶包裝需求商機，評估營收可望回溫，獲利將再添動能。
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