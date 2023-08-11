富強鑫第二季合併營收9.94億元，營業毛利2.56億元，嚴控營業費用，營業利益0.24億元，淨利歸屬母公司0.086億元，EPS為0.06元。上半年合併營收17.80億元、營業利益0.28億餘元、稅前淨利0.4億餘元、本期淨利0.17億元、淨利歸屬母公司0.14億元、EPS由去年同期0.65元降至0.09元。富強鑫對今年營運審慎保守，持望營運回升。

富強鑫表示，富強鑫第二季毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為25.74％、2.41％、0.97％，主因是新能源車、精品家用、運動產業等領域客戶的拉貨力道回溫，帶動鎖模力700噸至1900噸各系列的多色機及單色機等訂單拉貨，加上富強鑫多元產業接單，高客製化、智能化、節能減碳的塑膠射出成型機解決方案，上半年毛利率26.81％，優於去年同期的26.29％。

富強鑫坦言，富強鑫對今年營運持審慎看法。全球大環境不景氣影響各產業大幅縮減資本支出，富強鑫的接單動能、整體營運，產生極大考驗，但以目前在手訂單來看，汽車零組件、運動產業、家用精品等產業主要客戶訂單需求與拉貨力道穩定，加上大陸杭州灣新廠5月加入試量產，富強鑫業務團隊積極擴增不同產業領域多元的接單動能，以期營運可逐步回溫。