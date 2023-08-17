國泰投信認為，台灣7月出口年減10.4％，年減幅較上月收斂，然而AI訂單逐步顯現，短線AI回檔可視為獲利了結賣壓，中長線仍偏多，目前指數與人氣股回檔幅度已深，後續有機會醞釀止穩。

國泰台灣領袖50 ETF為國泰投信繼國泰永續高股息ETF之後，再次與全球指數公司龍頭MSCI攜手合作，推出全新台股市值型重量級ETF鉅作。該指數納入MSCI低碳轉型分數考量，聚焦市值大、流動性佳、獲利穩定之50檔領袖級台股企業，被市場稱作國泰永續高股息ETF的姊妹檔，是台股市值型ETF中近期成長幅度較大，且在經保費與股價上相對親民，很適合小資族作為長期存股的首選，國泰台灣領袖50 ETF掛牌以來基金規模成長逾50％，最新規模來到74.59億元，8月6日股價為16.07元。

國泰投信董事長張錫上周出席活動即表示，台股近期處於正常的回檔修正，觀察AI發展對台灣供應鏈有實質助益，庫存和景氣都往正向面發展，預計明年更會顯現在獲利上面，現在對投資人而言，是一個很好的進場買點，鼓勵民眾善用交易成本低、成本風散，具有多重優勢的ETF，作為投資工具。