文／記者呂佳恆撰稿提供

台股ETF已經成為許多人的投資標的，尤其目前台股ETF基金中超過一半都是高股息ETF，不僅滿足投資人存股需求，也享受高配息的喜悅，其中最備受注目的就屬今年掛牌的復華台灣科技優息（00929），從掛牌後就一路衝刺，除了靠著高配息的優勢，月配息機制也抓住許多投資人的心，6月9日以50多億元上市後，如今規模大漲7倍已突破379億元， 甚至一舉超越2021年底掛牌的富邦特選高股息30 (00900)，以及定時定額存股的熱門標的 (00713) 元大台灣高息低波， 成為台股高股息ETF的三哥。

1個月突破百億 不到3個月直接晉升高股息ETF三哥

00929的規模擴增速度究竟有多驚人，細數掛牌第一天就飆出近12萬張的成交量，勇奪ETF第一，可見首打月配息的魅力讓投資人難以招架，加上成功搭上火熱的AI概念股、電子股等因素，都讓00929規模持續創新高，6月9日掛牌成立規模52.5億元，只花一個多月時間就突破百億元大關，8月21日規模更達379億元，晉升為台股高股息ETF三哥。

（資料來源：CMoney，資料日期：2023/08/21）

00929氣勢難擋 八大官股持續買超第一名

此外，除了 00929規模仍持續快速擴增外，連受益人數也直線攀升，截至上週為止受益人數突破20萬人（8月18日），比起前一週再增加3.4萬人。

00929身為今年ETF新兵中表現耀眼的標的之一，買氣可望持續飆升，尤其8月17日進行第二次除息，讓不少投資人持續跟進，甚至深受8大官股銀行的青睞，近5日大舉買超11億元，位列所有ETF的第一名。背後看準的不僅是8%年化殖利率，還有擁有台灣所有AI強力軍的成分股，加上穩健高配息、月月領的優勢加持，00929未來表現備受看好。

（資料來源：CMoney，資料日期：2023/08/18）

高股息ETF都愛電子產業，電子產業佔高股息ETF至少都在六成以上，除了00929 百分之百佈局於電子產業外，0056也佈局73.23%資金在資訊科技相關類股，顯示存股族愛買的高股息ETF，電子產業絕對是重點。觀察各家持有的電子子產業分佈，00929佈局的子產業數目最多，且最大子產業權重僅約18%，另外也包括「通訊網路業」及「太陽能業」，顯示其佈局最為分散，能有效讓存股族避開了上沖下洗的震盪煎熬，可以穩穩存股，月月領息。此外，00878佈局最多的子產業為電腦及週邊設備類股，也是現在最熱門與AI伺服器相關的公司，投資人除了應該佈局AI相關的高股息ETF外，更應該佈局電子業風險較為分散的00929，以期掌握未來最新的科技應用。

00929能受到市場青睞，除了月月領的機制之外，其中一個重要的因素在於選股邏輯修正了許多ETF設計缺點，不僅僅對殖利率有要求，所以剔除平均值利率最低的前10％之外，同時也包含「降低波動」：剔除過去一年股價波動度最高的前10％、使得本ETF在先天上即具備低波動的特性，此外，「篩選會賺錢(ROE>0)及高現金股利」的公司，務求長期投資都將持續成長，再根據股息變異性降低選到獲利不穩定的景氣循環股的機率，提供投資人長期較穩定、波動度小的投資選擇。而在未來趨勢上，基金在AI相關概念股之中，包含了有機會受惠於輪漲行情的PCB相關公司，像是以PCB硬板為主的健鼎，也包含以PCB軟板為主的臻鼎-KY及毛利較高以ABF載板為主的景碩，除了未來AI相關運用的需求外，車用PCB訂單也是潛在的成長動力，主要原因是去年汽車業飽受晶片供不應求的影響，而今年汽車晶片供應逐漸改善，汽車出貨量增加，有利改善PCB產業長期趨勢。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。