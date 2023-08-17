8月總計37檔股債ETF除息，其中，股票ETF競爭最為激烈，因為本月除息的13檔股票ETF，就有10檔年化殖利率超過6%，甚至高達8%以上。最佳的是富邦特選高股息30(00900)，年化殖利率約18.8%；其次為永豐優息存股(00907)，年化殖利率約12.7%；兆豐台灣晶圓製造(00913)、復華台灣科技優息(00929)、元大臺灣ESG永續(00850)等三檔，年化殖利率則是超過8%。

儘管00900、00907是本月配息率冠、亞軍，依然不敵00929的月配息攻勢，8月參與除息的股債ETF中，淨申購金額增加最多者，由00929榮登冠軍寶座，8月以來(至8/16)，增加142億元，進帳1,743億個基數，目前規模逼近350億元，讓高股息ETF三哥00900及四哥00713備感壓力，目前兩檔規模分別約為372億元、365億元。

事實上，00929自今年6/19上市以來，熱度高燒不退，今年高股息ETF新增股東人數總計65多萬人，其中00929就貢獻了16多萬人，等於今年高股息ETF新增股東人數，每4人就有1人買00929，顯見00929月配息模式，加上連續兩個月除息當日秒填息的號召力，深受投資人喜愛，很符合存股族希望每月都有被動收入的口味！這也是為何00929即使8月面臨00900、00907、00913等高殖利率ETF強敵環伺下，仍能摘下新增申購金額、新增申購基數、新增規模三冠王，成為本月最大贏家的主要原因之一。

8月淨申購金額排行第二名是00900，增加89億元；第三名則為00923，增加61.5億元；此外，在股票ETF競爭白熱化中，00679B及00795B等兩檔債券ETF，難能可貴擠進前五大，分別約增加40億元、39億元。

值得注意的是，債市近期受到諸多不利因素拖累，例如惠譽信評(Fitch)調降美債信評、美債殖利率上揚，以及中國房地產債務危機加劇、中國經濟數據疲軟、人民幣走勢欠佳等等，多少影響到投資人購債意願，因此，本月除息的債券ETF中，部分ETF於8月之淨申購金額呈現衰退現象。

統計日期：2023/08/01~2023/8/16，資料來源：CMoney

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