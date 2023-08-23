研華亞太暨海外新興市場區域總經理張敏忠表示，隨著近年新冠肺炎（COVID-19）疫情、供應鏈短缺以及淨零碳排等趨勢，打造出兼具效能與ESG效益的綠色數位轉型，將成為啟動企業永續成長關鍵，研華因而在此次展會針對智慧製造、綠色節能、自動控制和AI創新應用等四大主題，帶領台灣產業實踐高效、永續綠色工廠，擁抱數位智造新未來。

延續過往模式，今年研華與多達11家產業夥伴攜手合展，包含與佳研智聯展示金屬加工智慧製造軟體服務方案和智慧製造物流產線規劃與建置服務方案、偕偲倢科技展示AI瑕疵檢測和AI智能相機方案。

此外，今年特別設立AI專區，偕同偲倢科技、谷林運算、科智企業、凌群科技、微軟和研華的全新FaceMatch人臉辨識方案，一同提供製造業更多應用於工廠的AI創新方案。

而為因應綠色思潮當道，研華今年亦推出iEMS智慧能源管理解決方案，助力企業達成永續淨零碳排目標。

研華偕同11家產業夥伴展出四大主題方案，包括一、智慧製造：【漢門科技】智慧工廠戰情室、【誠睿科技】智慧工廠AI解決方案、【佳研智聯】智慧製造數位服務平台。

二、綠色節能：【譜威科技】廠務端工業無線基礎設施監測與監診方案、WISE-iEMS智慧能源管理解決方案

三、自動控制：全方位 EtherCAT 自動化解決方案、彈性高速資料採集方案、【日遠科技】高速二維條碼辨識方案、【昇捷頌】電子製造設備自動化流程控制

四、人工智慧：【偲倢科技】AI 機器視覺全場域應用方案、【谷林運算】AI螢幕數據擷取器、【科智企業】AI食品安全監測系統、【凌群科技】設備健康AI預診方案、【研華科技】AI人臉辨識FaceMatch、【微軟】廠端設備全方位安全防護

研華表示，為強化生態夥伴互動交流，將於上午10:30和下午14:00於攤位上（展位編號M204），舉辦舞台論壇並邀請研華產業夥伴分享落地應用方案，並於結束前進行有獎徵答，以送出研華40週年限量好禮，期待藉由此次展出引領台灣產業實踐高效、永續綠色工廠，擁抱數位智造新未來。