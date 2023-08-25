台灣保時捷今日發表備受車迷期待的全新Cayenne，全新Cayenne為進軍台灣市場首次對外現身，突顯Cayenne作為汽車市場上最具指標性豪華SUV的地位，並首度推出由國際籃壇巨星林書豪和弟弟林書緯主演的廣告新片。截至7月底止，保時捷今年在台掛牌3810台，年成長超過16％，今年有望挑戰5千台的歷年新高記錄。

隨著今年春季的全球發布，全世界的保時捷車迷目睹全新汽車時代的展開。今天，台灣保時捷透過「共馳 新境」的活動主題，激發保時捷車迷與富有夢想家的台灣汽車市場之間強烈共鳴。

作為保時捷最具運動感的休旅車型，Cayenne的影響力不僅在一般道路上清晰可見，更對於塑造車迷們對卓越駕駛體驗有著深遠的意義。台灣保時捷總裁Christian Nater表示：「全新Cayenne象徵著跑車和休旅車的完美二重奏，重新詮釋奢華與性能的意義。透過我們今天在此『共馳 新境』，共同創造美好的回憶，我們不畏艱難、持續挑戰極限。在此與各位保時捷大家庭的成員，一同攜手膽大迎前，探索未知的道路，創造珍貴的回憶。」

廣告主題傳遞與夥伴一起探索新境的嚮往，更反映全新Cayenne以「共馳 新境」為座右銘的核心精隨。 Cayenne 象徵保時捷對持續追求卓越駕馭體驗的品牌使命，呼應林氏兄弟在生活中始終同心駕馭，在職涯上各自精彩。正如兄弟倆所言，「今天，我們不做對手。探索屬於我們的秘境，才是真正的奢侈。」Cayenne憑藉振奮人心的極致性能展開雙臂迎接挑戰、超越疆界，體現「共馳 新境」的最高境界。

保時捷將旗下極為成功的豪華 SUV徹底改造。全新 Cayenne 搭載保時捷嶄新的數位化顯示與操作概念、全新底盤科技，以及許多創新的高科技。Cayenne 產品線副總裁 Michael Schätzle 表示：「這是保時捷史上最大幅的產品更新之一。」高解析度 LED 矩陣式頭燈系統能對所有駕駛狀況，提供對應的道路照明；空氣濾清系統能過濾車內空氣的汙染物質；Cayenne 也首次為前座乘客提供專屬的資訊娛樂顯示螢幕，更能在旅途中觀看串流影音。經由此次大幅更新的設計與更強悍的動力編成，保時捷再次鞏固Cayenne 作為同級距最具跑格車款的定位。