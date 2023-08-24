高通技術公司產品管理資深總監Mithun Chandrasekhar表示：「專用手持遊戲裝置為體驗行動遊戲的最佳方式。搭載Snapdragon G系列的新一代裝置將成為遊戲玩家的最佳選擇，讓他們能夠在行進中選擇在雲端、遊戲主機、Android裝置或PC上玩遊戲。」

其中，旗艦級產品Snapdragon G3，搭載Kryo CPU（8核心）和Adreno A32 GPU，與前代產品相比，CPU效能提升超過30％，GPU速度大幅提升達2倍。除效能提升外，新平台也帶來高階遊戲功能，包括硬體加速光線追蹤、連接XR眼鏡、低延遲頂級藍牙音訊，以及透過Wi-Fi 7、5G 6GHz以下頻段之無限連線。

為了協助更多高階專用遊戲裝置快速上市，並加快新一代手持遊戲裝置的客戶設計流程，高通現已推出Snapdragon G3x Gen 2手持遊戲裝置參考設計，並正送樣OEM和ODM廠商，終端產品發布指日可待。