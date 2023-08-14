炎洲表示，「炎洲旺年匯」、「旺洲逸品」及「炎洲THE ONE」3案總銷金額約58億元，預計於第三季至明年第二季間陸續完工交屋，有望讓集團整體營收回溫。

此外，考量近一年陸續將有3建案交屋，為維持一定土地存貨庫存，需以平均方式持續佈局土地，炎洲以2.66億元購入新北市塭仔圳重劃區土地；亦斥資7.07億元購入台北市北投區新洲美段土地，支應後續開發規劃。

炎洲膠帶業務前二季因總體經濟環境不確定性高，使得客戶持續進行庫存調整，造成營收60.45億元年減約25％，且因無匯兌利益挹注，上半年EPS 0.56元較去年同期衰退，但毛利率於第二季單季已從第一季15％回穩上升至17％。

炎洲指出，將積極推動企業營運轉型，開闢新的獲利渠道。其中，購入之新北市塭仔圳重劃區土地配合國家重大建設，全面檢討土地使用、公共設施、交通系統的需求，透過市地重劃推動大規模都更，開闢公共設施，改善環境品質。

台北市北投區新洲美段土地為北投士林科技園區重劃區的其中一區，在台北科技廊帶中，下一個科技重鎮即為北投士林科技園區，園區鄰近北投、天母等優質生活圈，周邊擁有許多醫療與學術資源，將帶來頂尖產學資源與人才供給之優勢，使北士科園區具備發展智慧健康醫療產業之潛力。

另，因應趨勢跨入綠色能源產業，不排除透過併購異業的方式提升集團內產業多樣性，亦不排除透過併購同業的方式來擴大整體營運規模，全面強化集團競爭優勢。