鈺齊因可轉換公司債因素，致使可參與權利分派的流通在外股數變更為逾1.9億股，2022年下半年現金股利逾11.4億元，每股配息逾5.99元，除息交易日訂為9月14日。
為強化公司資安，鈺齊董事會也通過設置資安長，首任資安長由協理許永賢出任，18日正式生效。
鈺齊-KY（9802）董事會18日通過今年上半年財報，上半年合併營收逾96.69億元，年減9.85％，因營業毛利率20.02％，低於去年同期的22.17％，稅後純益10.96億元，年減26.61％，EPS 5.76元，低於去年同期的8.03元。
鈺齊因可轉換公司債因素，致使可參與權利分派的流通在外股數變更為逾1.9億股，2022年下半年現金股利逾11.4億元，每股配息逾5.99元，除息交易日訂為9月14日。
為強化公司資安，鈺齊董事會也通過設置資安長，首任資安長由協理許永賢出任，18日正式生效。
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