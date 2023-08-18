鈺齊因可轉換公司債因素，致使可參與權利分派的流通在外股數變更為逾1.9億股，2022年下半年現金股利逾11.4億元，每股配息逾5.99元，除息交易日訂為9月14日。

為強化公司資安，鈺齊董事會也通過設置資安長，首任資安長由協理許永賢出任，18日正式生效。